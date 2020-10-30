В РФ выявили 18 283 случая заражения коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 18 283, это максимум за всю пандемию. Общее количество инфицированных увеличилось до 1 599 976, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении, по данным штаба, прирост увеличился до 1,2%. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 355 против 366 днем ранее. Всего от инфекции умерли 27 656 человек.
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