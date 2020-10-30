Фигурант дела Голунова Ляховец попросит суд отложить начало процесса из-за того, что его адвокат лишен статуса

Бывший полицейский Игорь Ляховец, фигурант дела Голунова, попросит суд отложить начало процесса из-за того, что его адвокат лишен статуса по решению адвокатской палаты Москвы, — сообщает ТАСС. Процесс должен начаться 11 ноября. Дело будет слушаться в открытом режиме.