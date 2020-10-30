Журналисты Максим Семеляк, Юрий Сапрыкин и Зинаида Пронченко прекратили сотрудничество с телеканалом RTVI после того, как в эфире вышло интервью Тины Канделаки с секретарем генсовета «Единой России», первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, — сообщает издание «Медуза». Андрея Турчака подозревали в организации нападения на журналиста Олега Кашина в 2010 году. Сам Турчак отрицал свою причастность.
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