В Москве у посольства Франции сегодня возможны новые пикеты против политики президента Макрона

Вчера один из пикетчиков рассказал корреспонденту «Эха Москвы», что карикатуры на пророка Мухаммеда и их поддержка на государственном уровне оскорбляют чувства всех мусульман. Участник акции подчеркнул, что ислам – мирная религия, и пикетчики не поддерживают насилие и убийства.