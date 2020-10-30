СК возбудил уголовное дело о покушении на теракт по факту попытки нападения на отдел полиции в Татарстане

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт по факту попытки нападения на отдел полиции в Татарстане. Как сообщается на сайте регионального управления МВД, нападавший, местный житель 2004-го года рождения, бросил на парковку служебных автомобилей бутылки предположительно с горючей смесью. При задержании подросток оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений. Как утверждает издание «База», подросток кричал «Аллах акбар». Полицейские применили табельное оружие, и утверждается, что стреляли 12 раз. Шесть пуль попали в юношу. Незадолго до этих событий молодой человек опубликовал «некое обращение с призывами к джихаду».

Следствие отрабатывает версию о так называемом «французском следе» в нападении на отдел полиции в Татарстане, — сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Собеседник агентства уточнил, что нападение могло быть спровоцировано публикацией карикатур на пророка Мухаммеда и последующими событиями во Франции.

Вчера в Ницце было совершено нападение на прихожан. Убиты три человека. Нападавший был вооружен ножом, он кричал «Аллах акбар». Попытки нападения были еще в нескольких французских городах. Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.