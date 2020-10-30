Сборная России по спортивной гимнастике отказалась от участия в Чемпионате Европы в турецком Мерсине

Здоровьем спортсменов решили не рисковать. Эпидемиологическая обстановка в мире заставила руководство пойти на этот шаг. Главный тренер Андрей Родионенко назвал гимнастов золотым фондом команды, который необходимо сохранить. Он пояснил, что вслед за Олимпийскими Играми в Токио перенесена и квалификация к ним. Она пройдет в рамках чемпионата Европы 2021 года, в котором российские спортсмены непременно примут участие. Родионенко обещал, что на Играх россияне будут бороться за медали высшего достоинства. Накануне стало известно, что коронавирус выявлен у лидера мировой гимнастики японца Кохея Учимуры. Заболевание протекает у него бессимптомно. Что же до Чемпионата Европы, то он тоже не избежал переноса. Первоначально его планировали провести в Баку, в Азербайджане, однако затем было решено, что соревнования пройдут в Турции.

От участия в Чемпионате Европы по спортивной гимнастике отказалось уже 12 стран.