Государственный исторический музей запросил 4 млрд рублей на строительство центра, посвященного истории РПЦ

Государственный исторический музей запросил у Министерства культуры почти 4 миллиарда рублей на строительство экспозиционно-выставочного центра, посвященного истории РПЦ и Новодевичьего монастыря, — сообщает РБК. Музейный комплекс планируется построить в Хамовниках.