Водителей в Москве, как утверждает газета Ведомости, городские власти обязали срочно сделать прививки от гриппа

В противном случае их с начала ноября могут не допустить до работы.

Водителям согласно приказу главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова нужно привиться от гриппа до завтрашнего дня. Объясняют это необходимостью защитить жизнь и здоровье и предупредить рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно в период пандемии коронавируса, пишут Ведомости. В департаменте появление приказа объяснили рекомендациями врачей. Распоряжение по данным газеты появилось в начале недели, водителям власти отвели на прививку от гриппа всего несколько дней. Сделать ее должны не менее 85-процентов работников московского транспорта. Приказ вступит в силу 1 ноября. Сколько водители уже привилось в мэрии не уточнили. Как пишет газета, скорее всего их меньше. Один из сотрудников метрополитена признался газете, что он и коллеги опасаются выполнять приказ городских властей с учётом того, что ранее им предлагали за деньги привиться от коронавируса: «Не хочется быть подопытным кроликом». Отстранение от работы даже пяти процентов водителей в случае отказа делать прививку от гриппа может вызвать транспортный коллапс в Москве, сказал изданию омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере транспорта Никита Музырь.

Газета «Коммерсантъ» ранее сообщила, что студентов нескольких столичных вузов принуждают к вакцинации от гриппа. Под давление в основном попадают обитатели общежитий. В Минобрнауки назвали недопустимым навязывание вакцинации студентам, а также педагогам.