Z Архив новостей новости
5 5 6 582
10:03, 30 октября 2020

Во Франции объявлен максимальный уровень террористической опасности после нападения на прихожан в церкви в Ницце

Во Франции объявлен максимальный уровень террористической опасности после того, как в Ницце человек с ножом напал на прихожан в церкви и убил трех человек. При этом он кричал «Аллах акбар». Попытки нападений были и в других французских городах – Авиньоне, пригороде Парижа и Лионе. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что страна подверглась нападению исламистов и находится в опасности. В связи с нападением Макрон более чем вдвое увеличил количество военнослужащих, задействованных в операции по борьбе с терроризмом.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Проект Обращения Координационного совета Движения «Демократическая Россия» 30 лет назад мы навязали выборы коммунистическому государству. Мы призываем политиков нового поколения объединить усилия и потребовать от власти проведения честных выборов…

5 107 6 8118 27.10
Блоги

Блог «Новой газеты»

+ «10 часов до штурма» «10 часов до штурма» Аудиоверсия репортажа о переговорах с террористами, захватившими «Норд-ост». Озвучивает Чулпан Хаматова…

5 122 6 28964 23.10
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!

5 216 6 19965 28.10
Блоги

+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…

5 115 6 14813 28.10
8читать ;смотреть
Блоги

Светлана Тихановская: Этот режим не достоин беларусского народа 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие…

5 95 6 12844 25.10
Блоги

Алексей Филатов президент Союза «Офицеры Группы «Альфа»»

За «травкой» не заметили ядерные боеголовки? А мы таким образом получим недружелюбно настроенного к нам соседа с ядерными боеголовками, направленными на наши города. Пока это только перспектива, но она уже вовсю сквозит…

5 36 6 5144 27.10
Блоги

Дмитрий Медведев: К сожалению, мы не всегда выносили правильные уроки из проблем, которые принесли нам XX и XXI века В день 75-летия Организации Объединённых Наций RT публикует статью заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации…

5 128 6 18591 24.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Прекрати, Макрон, пока еще не поздно Самое важное в жизни мусульманина — это религия. Никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят…

5 453 6 65661 27.10
Блоги

Джо Байден призывает руководство США остановить продвижение азербайджанских войск в Нагорный Карабах Он также призывает полностью обеспечить соблюдение Раздела 907 и прекратить поставки военной техники в Азербайджан…

5 64 6 9531 28.10
Блоги

Иван Павлов адвокат

Для понимания мировоззрения наших процессуальных оппонентов «Рассматривая вопрос о возможности телефонного разговора Сафронова И.И. со своей матерью установлено, что телефонные переговоры <...> с указанным лицом, являющимся при этом свидетелем по уголовному делу, могут быть использованы для скрытого обмена информацией…»

5 54 6 12666 23.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Пять дней до выборов: война Lincoln project против Трампа Есть в Республиканской партии представители истеблишмента, которые не приняли Трампа с самого начала и с течением времени заняли еще большую оппозицию. Их называют never trumpers, «Трамп-никогда»...

5 136 6 22070 29.10
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Антисемитизм: градус зашкаливает. Почему это опасно для всех Антисемитизм: градус зашкаливает. Почему это опасно для всех И я поражен тому, что эта история всколыхнула в большей степени не тех, кто выступает за свободу слова, а тех, кто увидел в ней повод поставить вопрос о том, что чужие не нужны…

5 67 6 11123 29.10
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Навальный политик

Как понять, что Путин врёт? Сказанное еще раз убеждает меня: именно Путин заказчик этого покушения. Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия…

5 376 6 135781 23.10
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Как я попал в заговорщики Много я читал бреда про российское вмешательство за последние годы, но этот претендует на первое место. 10 тысяч российских солдат? 70 миллиардов евро? Серьезно?..

5 42 6 7105 29.10
Блоги

Михаил Таратута журналист

Америка перед выбором С точки зрения республиканцев, победа Байдена – это прыжок в пропасть. Многие из них считают, что в этом случае они потеряют ту Америку, которую они знали и любили, в которой хотят жить…

5 295 6 52278 26.10
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Госсовет: как Путин будет управлять Россией? Госсовет: как Путин будет управлять Россией? Совсем коротко: уничтожение разделения властей, возможность передачи власти по наследству, а уж об узурпации и говорить нечего. Госсовет — может делать все…

5 37 6 15396 23.10
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

фото: стопкадр видео Telegram-канала Mash В Москве на Большой Якиманке проходит стихийный митинг мусульман Несколько десятков человек, в основном в спортивных костюмах, около полудня собрались у входа в посольство Франции в центре Москвы…

5 42 6 33110
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Удаленка — испытание для раздутых структур, где люди ничего не делают, кроме как находятся в офисе. Карантина не будет, за исключением, может, Москвы. Это тот случай, когда по неправильной причине власть делает правильную вещь…

5 92 6 100811 24.10
#слушать 49:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3336550
К 115-летию Манифеста 17-го октября 1905 г.
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 4369 25.10
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Как Путин всех обманул с пенсиями И, кстати, только что в очередной раз — шестой год подряд, — были «заморожены» накопительные пенсии…

5 219 6 240533 25.10
Блоги

+ Таксист высадил Алёну Водонаеву из машины за просьбу надеть маску Таксист высадил Алёну Водонаеву из машины за просьбу надеть маску «Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем», — сказал таксист…

5 251 6 127878 27.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8825024
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4685536

Сегодня в эфире