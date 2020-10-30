Во Франции объявлен максимальный уровень террористической опасности после нападения на прихожан в церкви в Ницце

Во Франции объявлен максимальный уровень террористической опасности после того, как в Ницце человек с ножом напал на прихожан в церкви и убил трех человек. При этом он кричал «Аллах акбар». Попытки нападений были и в других французских городах – Авиньоне, пригороде Парижа и Лионе. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что страна подверглась нападению исламистов и находится в опасности. В связи с нападением Макрон более чем вдвое увеличил количество военнослужащих, задействованных в операции по борьбе с терроризмом.
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