В Татарстане подросток бросился с ножом на полицейских

Все произошло после полуночи. Участковый полиции заметил на территории служебной парковки ОМВД стекла и следы огня. В этот момент неизвестный бросил в его сторону «коктейль Молотова» — бутылку с горючей смесью, сообщают в пресс-службе республиканского МВД. Несколько полицейских бросились за ним, догнали, но молодой человек сдаваться не собирался. Он набросился на сотрудников полиции с ножом, ранил одного из них. Коллегам полицейского пришлось открыть огонь на поражение, Подросток скончался до приезда скорой. В СК полагают, что это был теракт. По данным телеграм-канала Baza нападавший кричал «Бог меня спасёт, все неверные, Аллах Акбар». А незадолго до своего нападения, он опубликовал в сети некое обращение с «призывами к Джихаду». Его личность удалось установить – это 16-летний местный житель. Пострадавший полицейский находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.

По факту нападения на полицейских возбудили по статьям о покушении на теракт и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа