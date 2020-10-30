С сегодняшнего дня в России вступает в силу запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах

В июле Госдума приняла антитабачный закон, который вносит изменения в другие законы, регулирующие употребление «табачной продукции».
Так, с сегодняшнего дня запрещается употреблять никотиносодержащую продукцию и кальяны в помещениях, которые предназначены для предоставления услуг общественного питания. Напомню, что под этой продукцией законодатель прописал все изделия, которые содержат никотин, в том числе полученный путем синтеза. Таким образом, под запрет попали любые кальяны, а также электронные испарители, сигареты, «вейпы» и прочее.
Согласно закону, в заведениях общепита должен присутствовать знак о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции и использования кальянов.
За нарушение требований закона предусмотрена административная ответственность.