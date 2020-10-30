Трое сотрудников Росгвардии задержаны в Омске по подозрению в получении взяток и незаконном хранении наркотиков

Трое сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии задержаны в Омске по подозрению в получении взяток и незаконном хранении наркотиков, — сообщает региональная ФСБ. Задержанным предъявлено обвинение. Двое заключены под стражу, третий помещен под домашний арест. В Росгвардии Интерфаксу сообщили, что подозреваемые выявлены, в том числе, силами собственной безопасности ведомства. По материалам служебной проверки все трое уволены из Росгвардии.