Трое сотрудников Росгвардии задержаны в Омске по подозрению в получении взяток и незаконном хранении наркотиков

Трое сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии задержаны в Омске по подозрению в получении взяток и незаконном хранении наркотиков, — сообщает региональная ФСБ. Задержанным предъявлено обвинение. Двое заключены под стражу, третий помещен под домашний арест. В Росгвардии Интерфаксу сообщили, что подозреваемые выявлены, в том числе, силами собственной безопасности ведомства. По материалам служебной проверки все трое уволены из Росгвардии.
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