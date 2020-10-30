В Томске суд отказался удовлетворить иск ФБК с требованием возбудить уголовное дело из-за отравления Навального

Кировский районный суд Томска отказался удовлетворить иск Фонда борьбы с коррупцией с требованием возбудить уголовное дело из-за отравления Алексея Навального, — сообщил в Твиттере глава ФБК Иван Жданов. В пресс-службе суда обещали дать информацию позже.