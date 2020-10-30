В ряде российских регионов из аптек пропал препарат «Клексан», который входит в перечень жизненно важных

В ряде российских регионов, в том числе в Москве и Подмосковье, из аптек пропал препарат «Клексан», который входит в перечень жизненно важных. Его назначают, в том числе, беременным женщинам, чтобы снизить риск образования тромбов. С началом эпидемии препарат применяется для лечения осложнений коронавируса, — сообщает РБК. Эксперты говорят, что препарата просто нет физически или он есть, но из-за проблем с маркировкой не может быть продан.
Самое обсуждаемое
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…
Для понимания мировоззрения наших процессуальных оппонентов «Рассматривая вопрос о возможности телефонного разговора Сафронова И.И. со своей матерью установлено, что телефонные переговоры <...> с указанным лицом, являющимся при этом свидетелем по уголовному делу, могут быть использованы для скрытого обмена информацией…»