В ряде российских регионов из аптек пропал препарат «Клексан», который входит в перечень жизненно важных

В ряде российских регионов, в том числе в Москве и Подмосковье, из аптек пропал препарат «Клексан», который входит в перечень жизненно важных. Его назначают, в том числе, беременным женщинам, чтобы снизить риск образования тромбов. С началом эпидемии препарат применяется для лечения осложнений коронавируса, — сообщает РБК. Эксперты говорят, что препарата просто нет физически или он есть, но из-за проблем с маркировкой не может быть продан.