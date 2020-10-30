В Татарстане полицейские при задержании застрелили мужчину, напавшего на них с ножом

Один из сотрудников ранен, — сообщается на сайте регионального управления МВД. Уточняется, что злоумышленник – местный житель 2004 года рождения. От полученных ранений он скончался на месте.

Подросток бросал на парковку служебных автомобилей бутылки, предположительно с горючей смесью. По данным пресс-службы ведомства, около 00:30 мск участковый уполномоченный полиции паркуя служебный автомобиль на территории отдела МВД России по Кукморскому району, заметил возгорание на земле и осколки стекла. В ходе тушения в сторону парковки неизвестный через ограду бросил еще одну бутылку с горючей смесью. Затем злоумышленник попытался скрыться. Было организовано преследование. Когда полицейские настигли злоумышленника, тот начал угрожать им ножом, говорится в сообщении МВД.

«По данному факту следственными органами СК по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте регионального СК.