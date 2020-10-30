За полгода москвичи заплатили более 50 миллионов рублей в качестве штрафов за нарушение карантинных мер

За последние 6 месяцев к административной ответственности было привлечено около 90 тысяч нарушителей обязательного карантина. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Впрочем, большинство москвичей ответственно относятся к соблюдению режима. Инспекторы выписали всего 12 с половиной тысяч штрафов за отсутствие масок и перчаток в общественных местах. Те, кто не согласен с обвинениями в свой адрес могут обжаловать решение. На портале мос.ру заведен специальный сервис для работы с обращениями граждан, в частности предусмотрена возможность лично участвовать в рассмотрении своего дела по видеосвязи. Данчиков уверил, что личные данные при этом будут надежно защищены.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал ранее, что ситуация с распространением COVID-19 в городе стабилизировать, однако режим обязательного ношения масок и перчаток в Москве продлен.