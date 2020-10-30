Эмомали Рахмон в пятый раз вступил в должность президента Таджикистана

Торжественная церемония проходит в Душанбе.

У власти Эмомали Рахмон находится больше четверти века. Теперь он будет править Таджикистаном ещё 7 лет. Церемония инаугурации прошла с фанфарами и солдатами национальной гвардии. Сначала во дворце наций — резиденции главы страны – руководители Центризбиркома и Конституционного суда вручили Рахмону президентские символы. Затем кортеж президента направился к дворцу правительства, где прошла церемония. У входа в здание выстроились солдаты национальной гвардии, гремели фанфары. По красной ковровой дорожке Рахмон вошёл в зал, где собрались члены обеих палат парламента, министры, высокопоставленные военные, представители общественности и поднялся на трибуну. Отмечу, все люди в зале были в масках, только у президента средства защиты не было. Рахмон вышел на трибуну под аплодисменты. Он положил правую руку на конституцию республики и принёс клятву верности народу Таджикистана. Зазвучал гимн, после чего президент продолжил выступать, не раз его речь прерывали аплодисментами. При этом все люди в зале неизменно вставали со своих мест.

Выборы в Таджикистане прошли 11 октября. На них Рахмон набрал по официальным данным больше 90-та процентов. Замечу, что несколько лет назад в республике были приняты поправки, которые позволяют Рахмону избираться неограниченное количество раз.