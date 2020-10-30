Президент Украины внес в Верховную Раду законопроект, в котором предлагается прекратить полномочия судей КС

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в котором предлагается прекратить полномочия судей Конституционного суда. Ранее КС отменил ряд антикоррупционных норм. Зеленский считает, что борьбы с коррупцией на Украине нанесен сокрушительный удар.

Тем временем Главное бюро расследований Украины проводит проверку в отношении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого в связи с его возможным участием в преступном сообществе. 2 ноября Тупицкий вызван на допрос. Александр Тупицкий вошел в состав Конституционного суда Украины в мае 2013 года по квоте президента Януковича. Он возглавил КС в 2019 году.