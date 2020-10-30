В Госдуме обсуждается возможность приостановки обязательной маркировки лекарств, — заявил ТАСС глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По его словам, система фактически не работает. Ранее Министерство промышленности сообщило о том, что система маркировки лекарств временно становится уведомительной.