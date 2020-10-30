В Забайкальском крае скончалась 64-летняя жительница Читы, она жаловалась на отсутствие медпомоши

Она заразилась коронавирусом и жаловалась на отсутствие медицинской помощи. Женщина записала видеообращение, в котором говорила о том, что ее отказывались госпитализировать, несмотря на тяжелое состояние. Ольга Сорокина заявила, что в случае ее смерти просит винить краевое Министерство здравоохранения. Ольгу Сорокину госпитализировали 28 октября. На следующий день она скончалась. Министерство здравоохранения Забайкальского края сообщило, что ведется проверка, — пишет издание Чита.ру.
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