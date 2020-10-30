Социальная сеть Твиттер промаркировала репортаж RT о выборах в США как спорный и вводящий в заблуждение

Видео RT доступно по прямой ссылке, однако возможность делать ретвит отключена. Как отмечает «Коммерсантъ», Твиттер регулярно маркирует или скрывает твиты, которые считает недостоверными или опасными, в том числе это касалось твитов президента США Дональда Трампа о возможных фальсификациях во время голосования.