Социальная сеть Твиттер промаркировала репортаж RT о выборах в США как спорный и вводящий в заблуждение

Видео RT доступно по прямой ссылке, однако возможность делать ретвит отключена. Как отмечает «Коммерсантъ», Твиттер регулярно маркирует или скрывает твиты, которые считает недостоверными или опасными, в том числе это касалось твитов президента США Дональда Трампа о возможных фальсификациях во время голосования.
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