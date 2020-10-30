Около трети россиян готовятся к новым ограничениям из-за COVID и начали запасаться товарами первой необходимости

Около трети россиян готовятся к новым ограничительным мерам из-за коронавируса и начали запасаться товарами первой необходимости, — сообщает РБК со ссылкой на исследования агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe. 12% респондентов закупают впрок и непродовольственные товары. Российские власти признают, что ситуация с коронавирусом сложная, но при этом подчеркивают, что закрывать экономику из-за роста заболеваемости не планируется.
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