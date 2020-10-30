Z Архив новостей новости
5 0 6 271
08:36, 30 октября 2020

Работников московского общественного транспорта обязали прививаться от гриппа

В противном случае их могут не допустить до работы, — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на приказ руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова. Прививки должны быть сделаны до 31 октября.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Проект Обращения Координационного совета Движения «Демократическая Россия» 30 лет назад мы навязали выборы коммунистическому государству. Мы призываем политиков нового поколения объединить усилия и потребовать от власти проведения честных выборов…

5 107 6 8118 27.10
Блоги

Блог «Новой газеты»

+ «10 часов до штурма» «10 часов до штурма» Аудиоверсия репортажа о переговорах с террористами, захватившими «Норд-ост». Озвучивает Чулпан Хаматова…

5 122 6 28964 23.10
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!

5 216 6 19965 28.10
Блоги

+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…

5 115 6 14813 28.10
8читать ;смотреть
Блоги

Светлана Тихановская: Этот режим не достоин беларусского народа 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие…

5 95 6 12844 25.10
Блоги

Алексей Филатов президент Союза «Офицеры Группы «Альфа»»

За «травкой» не заметили ядерные боеголовки? А мы таким образом получим недружелюбно настроенного к нам соседа с ядерными боеголовками, направленными на наши города. Пока это только перспектива, но она уже вовсю сквозит…

5 36 6 5144 27.10
Блоги

Дмитрий Медведев: К сожалению, мы не всегда выносили правильные уроки из проблем, которые принесли нам XX и XXI века В день 75-летия Организации Объединённых Наций RT публикует статью заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации…

5 128 6 18591 24.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Прекрати, Макрон, пока еще не поздно Самое важное в жизни мусульманина — это религия. Никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят…

5 453 6 65661 27.10
Блоги

Джо Байден призывает руководство США остановить продвижение азербайджанских войск в Нагорный Карабах Он также призывает полностью обеспечить соблюдение Раздела 907 и прекратить поставки военной техники в Азербайджан…

5 64 6 9531 28.10
Блоги

Иван Павлов адвокат

Для понимания мировоззрения наших процессуальных оппонентов «Рассматривая вопрос о возможности телефонного разговора Сафронова И.И. со своей матерью установлено, что телефонные переговоры <...> с указанным лицом, являющимся при этом свидетелем по уголовному делу, могут быть использованы для скрытого обмена информацией…»

5 54 6 12666 23.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Пять дней до выборов: война Lincoln project против Трампа Есть в Республиканской партии представители истеблишмента, которые не приняли Трампа с самого начала и с течением времени заняли еще большую оппозицию. Их называют never trumpers, «Трамп-никогда»...

5 136 6 22070 29.10
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Антисемитизм: градус зашкаливает. Почему это опасно для всех Антисемитизм: градус зашкаливает. Почему это опасно для всех И я поражен тому, что эта история всколыхнула в большей степени не тех, кто выступает за свободу слова, а тех, кто увидел в ней повод поставить вопрос о том, что чужие не нужны…

5 67 6 11123 29.10
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Навальный политик

Как понять, что Путин врёт? Сказанное еще раз убеждает меня: именно Путин заказчик этого покушения. Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия…

5 376 6 135781 23.10
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Как я попал в заговорщики Много я читал бреда про российское вмешательство за последние годы, но этот претендует на первое место. 10 тысяч российских солдат? 70 миллиардов евро? Серьезно?..

5 42 6 7105 29.10
Блоги

Михаил Таратута журналист

Америка перед выбором С точки зрения республиканцев, победа Байдена – это прыжок в пропасть. Многие из них считают, что в этом случае они потеряют ту Америку, которую они знали и любили, в которой хотят жить…

5 295 6 52278 26.10
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Госсовет: как Путин будет управлять Россией? Госсовет: как Путин будет управлять Россией? Совсем коротко: уничтожение разделения властей, возможность передачи власти по наследству, а уж об узурпации и говорить нечего. Госсовет — может делать все…

5 37 6 15396 23.10
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

фото: стопкадр видео Telegram-канала Mash В Москве на Большой Якиманке проходит стихийный митинг мусульман Несколько десятков человек, в основном в спортивных костюмах, около полудня собрались у входа в посольство Франции в центре Москвы…

5 41 6 26545
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Удаленка — испытание для раздутых структур, где люди ничего не делают, кроме как находятся в офисе. Карантина не будет, за исключением, может, Москвы. Это тот случай, когда по неправильной причине власть делает правильную вещь…

5 92 6 100616 24.10
#слушать 49:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3336550
К 115-летию Манифеста 17-го октября 1905 г.
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 4349 25.10
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Как Путин всех обманул с пенсиями И, кстати, только что в очередной раз — шестой год подряд, — были «заморожены» накопительные пенсии…

5 219 6 239271 25.10
Блоги

+ Таксист высадил Алёну Водонаеву из машины за просьбу надеть маску Таксист высадил Алёну Водонаеву из машины за просьбу надеть маску «Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем», — сказал таксист…

5 252 6 127731 27.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8824933
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4685315

Сегодня в эфире