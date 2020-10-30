Правительство выделит около 25 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с больными COVID-19

Правительство России выделит из резервного фонда около 25 миллиардов рублей на стимулирующие выплаты в октябре медикам, которые работают с коронавирусными больными, — сообщает ТАСС. Сумма выплат определена на основе прогнозов, подготовленных регионами. В конце сентября президент Путин объявил о продлении выплат до конца года. Однако с ноября будет новая схема за фактически отработанное время.