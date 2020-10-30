Университет Джонса Хопкинса: С начала пандемии во всем мире коронавирусом заразились более 45 миллионов человек

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии во всем мире коронавирусом заразились более 45-ти миллионов человек, более миллиона умерли. В первой тройке США, Индия и Бразилия.
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