Еврокомиссия выделит более 200 млн евро на перевозку заражённых коронавирусом жителей из одних стран ЕС в другие

Еврокомиссия выделит более двухсот миллионов евро на перевозку заражённых коронавирусом жителей стран ЕС из одних стран союза в другие. Это одно из решений, принятых в ходе видеоконференции лидеров стран Евросоюза.

В Европе вторая волна пандемии коронавируса, санитарные меры неизбежны и они, скорее всего, надолго. Это признали главы стран Евросоюза, передаёт агентство ТАСС. ЕС подготовит единую стратегию тестирования и отслеживания контактов людей, заражённых коронавирусом, и вакцинации. При этом все страны союза одновременно получат вакцину в соответствии с количеством населения, сообщила на онлайн-саммите глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, комиссия уже выделила 220 миллионов евро для безопасной перевозки между больницами разных стран ЕС. Но для того чтобы работа была эффективной необходимо улучшить обмен информацией по ковиду. Лидеры стран ЕС также договорились ускорить клинические испытания западных вакцин от новой инфекции, поскольку российский препарат Спутник V доверия у Европы не вызывает. Со своей стороны канцлер Германии Ангела Меркель призвала сохранить открытые границы внутри Евросоюза. Она также подчеркнула, что только скоординированные действия по борьбе с пандемией имеют большое значение.

Больше всего заражённых коронавирусом в Европе во Франции. Там выявлено миллион триста тысяч случаев. Больше миллиона ста тысяч в Испании. Ряд стран ЕС вводит новые ограничения в связи с ростом числа инфицированных.