Заседание по иску Генпрокуратуры о незаконной приватизации «Башкирской содовой компании» запланировано на сегодня

На сегодня в Арбитражном суде Башкирии запланировано основное заседание по иску Генпрокуратуры о незаконной приватизации акций «Башкирской содовой компании».

Требование передать акции в собственность России, которые сейчас находится в частных руках, было направлено в Арбитражный суд Башкирии после инициированной Владимиром Путином прокурорской проверки процесса заключения сделок прошлых лет о слиянии «Соды» и «Каустика». Первое рассмотрение иска состоялось 14 октября. Ранее глава республики Радий Хабиров заявлял, что пакет незаконно приватизированных акций должен быть возвращен в собственность региона. В конце прошлой недели на встрече с профсоюзным активом он сообщил об изменении позиции правительства Башкирии и намерении поддержать иск Генпрокуратуры, вернув акции России. По словам Радия Хабирова, интересы республики не пострадают, а укрепятся для дальнейшего управления компанией, после того как будут приняты все судебные решения.



«Башкирская содовая компания» стала объектом внимания после многотысячных акций протеста на шихане Куштау. Экозащитники вступили в противостояние с бойцами ОМОНа, полицейскими и работниками промышленного предприятия в середине августа. Позднее шихану присвоили статус особо охраняемой природной территории регионального значения.