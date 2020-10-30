Исторический музей направил запрос о выделении средств на создание центра истории РПЦ и Новодевичьего монастыря

Исторический музей направил в Минкульт запрос о выделении средств на создание выставочного центра, посвященного истории РПЦ и Новодевичьего монастыря. Об этом РБК сообщил директор музея Алексей Левыкин. При этом он не назвал запрошенную сумму. В пресс-службе Минкульта, между тем сообщили, что музей оценил затраты на строительство центра в 4 млрд руб. Министерство вместе с Минфином рассматривает вопрос о внесении этих денег в проект федерального бюджета на 2021–2023 годы. Для создания экспозиционного центра, как передает РБК, уже выделили землю, на которой ранее планировалось строить элитный дом. Представитель Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что ничего не знает о проекте.