90 тысяч жителей Москвы нарушили режим изоляции за почти 6 месяцев. Об этом сообщает столичный ГЛАВКОНТРОЛЬ. Еще более 12,5 тыс. человек были оштрафованы в Москве с начала осени за отсутствие масок и перчаток в магазинах, торговых и развлекательных центрах. Общая сумма штрафов превысила 50 млн рублей