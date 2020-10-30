90 тысяч жителей Москвы нарушили режим изоляции за почти 6 месяцев. Об этом сообщает столичный ГЛАВКОНТРОЛЬ. Еще более 12,5 тыс. человек были оштрафованы в Москве с начала осени за отсутствие масок и перчаток в магазинах, торговых и развлекательных центрах. Общая сумма штрафов превысила 50 млн рублей
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