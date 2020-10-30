В Верховном суде Нидерландов сегодня начинаются слушания по запросу России. Она просит приостановить исполнение решения суда по иску экс-акционеров ЮКОСа – по нему этой весной начались аресты активов.

Россия в связи с рассмотрением апелляции хочет приостановить исполнение решений арбитража в тяжбе с бывшими владельцами ЮКОС, рассказал агентству РИА Новости уполномоченный при Европейском суде по правам человека, замглавы Минюста Михаил Гальперин. Бывшие акционеры ЮКОС с 2005 года пытаются оспорить экспроприацию активов нефтяной компании. 6 лет назад Гаагский арбитраж встал на их сторону, присудив 50 миллиардов долларов компенсации. После этого экс-акционеры ЮКОСа начали добиваться ареста зарубежных активов России. Но процесс чуть позже остановили – на время рассмотрения жалобы Москвы на решение суда. В феврале этого года Апелляционный суд Гааги восстановил права истцов на получение компенсации, и весной был арестован ряд водочных брендов, находящихся в юрисдикции Нидерландов – их планировалось продать ан аукционе, а деньги передать экс-владельцам ЮКОСа. Но Россия вновь подала жалобу.

В Минюсте считают, что судебная тяжба может затянуться еще на несколько лет.