Власти Франции вводят дополнительные ограничительные меры в стране из-за роста числа зараженных новым коронавирусом

В отличие от весны, сейчас французов ждут более мягкие меры безопасности. С сегодняшнего дня и до 1 декабря гражданам рекомендуется покидать свои дома только для похода в магазин, работы или посещения близких. Студентов просят по возможности перейти на дистанционное обучение. Закрываются также рестораны, бары и торговые предприятия не первой необходимости, но при этом сохраняется возможность осуществлять доставку на дом.

Школы, детские сады и дома престарелых оставят открытыми. Но посещать их можно будет только при строгом соблюдении санитарных требований. Ограничения также не коснутся госучреждений и банков. Президент Эммануэль Макрон объясняет это необходимостью сохранить экономику страны.

Он также отмечает, что введенные меры будут пересматривать каждые 15 дней. И если ситуация с коронавирусом стабилизируется, то часть из них отменят.

За время с момента начала эпидемии во Франции заболело новой опасной инфекцией более 1 миллиона 200 тысяч человек, скончались почти 36 тысяч.