Компания Фейсбук отчиталась о росте выручки и прибыли на 22% и 12% в третьем квартале. Как следует из отчета, ФБ получает практически все свои доходы — более 21 млрд долл — от размещения рекламы на своих платформах. Ежедневное число уникальных пользователей соцсети превышает 1млрд. 800 млн., что на 12% больше по сравнению с третьим кварталом 2019 года.