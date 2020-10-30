Регионы к сегодняшнему дню должны отчитаться о запасе лекарственных средств. Такое поручение ранее дала вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова не уточняла, объемы запасов каких лекарств хотят вычислить в правительстве. Вместе с тем указание она дала в ходе обсуждение ситуации с коронавирусом в России. По утверждениям вице-премьера, в отдельных регионах препаратов и средств индивидуальной защиты хватает менее, чем на две недели. Голикова отметила, что от доступности лекарств зависит амбулаторное лечение коронавируса.

Некоторые регионы в связи с этим уже заранее поспешили отчитаться о достаточном объеме лекарств и средств защиты. Например, во Владимирской области уверяют, что запасов хватает на 4 недели – и будут совершены новые закупки. Схожим образом на поручение Голиковой отреагировали и в Саратовской области – там, утверждают власти, также средств защиты и лекарств хватает, передает агентство ТАСС.

Вместе с тем врачи в нескольких регионах жаловались на дефицит врачей либо же мест в больницах и называли ситуацию с коронавирусом критической. Подобные сведения, в частности, поступали из Омской и Курганской области.

Накануне суточный прирост заболевших коронавирусом в России превысил 17 тысяч 700 человек и достиг очередного максимума за все время эпидемии.