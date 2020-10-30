Введение общенационального карантина в России не планируется. Об этом сказал президент Владимир Путин.

Путин также призвал владельцев бизнеса и руководителей компаний проявить социальную ответственность и соблюдать все меры противокоронавирусной безопасности.

Новой коронавирусной инфекцией заразились более 100 воспитанников Владивостокского президентского кадетского училища — филиала Нахимовского военно-морского училища, большинство заболевших уже выписаны из стационаров, сообщила в пятницу «Интерфаксу» уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова по результатам проверки после обращений родителей.

«На момент проведения проверки в учреждении министерства здравоохранения Приморского края находилось девять воспитанников, в госпитале Тихоокеанского флота (ТОФ) — 36, на домашнем карантине — 27. Всего было выявлено более 100 заразившихся воспитанников», — сказала Романова, уточнив, что сейчас в стационарах остаются 12 кадетов, вспышка практически ликвидирована.