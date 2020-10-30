Во Франции с сегодняшнего дня вводится новый всеобщий карантин в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам Эммануэля Макрона, карантин продлится минимум до начала декабря.