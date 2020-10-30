По Франции прокатилась волна террористических атак, совершенных исламистами. За сутки было совершено по меньшей мере четыре попытки нападения. В Ницце вооруженный ножом выходец из Туниса в соборе Нотр-Дам убил трех человек, обезглавив одну из жертв. При задержании он был ранен. Даже в больнице он продолжал выкрикивать «Аллах Акбар!». В Авиньоне мужчина с ножом попытался напасть на прохожих и полицейских, в Лионе 26-летний афганец с ножом пришел на трамвайную остановку, в Париже у церкви Сен-Мартен задержан подозреваемый в намерении напасть на прохожего. В стране введен план противодействия терроризму.

В Москве у посольства Франции сегодня пройдет новая серия пикетов против политики президента Макрона. Накануне один из пикетчиков рассказал корреспонденту «Эха», что карикатуры на пророка Мухаммеда и их поддержка на государственном уровне оскорбляют чувства всех мусульман.

Участник акции подчеркнул, что ислам – мирная религия, и собравшиеся на пикет не поддерживают насилие и убийства.

Избирательным отношением назвал редактор отдела политики Новой газеты Кирилл Мартынов действия полиции в отношении мусульман, которые проводят стихийную акцию протеста у посольства Франции.

По словам Мартынова, это характеризует положение дел в России, кто является для власти своим, а кто — чужим.

Теракт во Франции спровоцировали публикации карикатур на пророка Мухаммеда, — считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Джабаров напомнил, что во Франции проживает около 10 миллионов мусульман.

Существование сатирического издания, похожего на Шарли Эбдо в условиях современной России невозможно, — считает писатель Виктор Шендерович.

По словам Шендерович, попытки политической сатиры были в России в 90-е годы, когда существовала программа «куклы».