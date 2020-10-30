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05:12, 30 октября 2020

В России вступает в силу запрет курения кальянов в кафе и ресторанах.

Нарушителям грозит штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей. Предусмотрены санкции и для владельцев заведений: для индивидуальных предпринимателей штрафы составят до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — до 90 тыс. По данным Ассоциации кальянной индустрии, сегодня в стране работают более 10 тыс. предприятий, предоставляющих услугу курения кальянов. Из них около 2,5 тыс — в Москве.



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