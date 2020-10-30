Авиакомпания Austrian Airlines с сегодняшнего дня возобновляет полеты в Россию.

Как сообщила ТАСС официальный представитель перевозчика Таня Грубер, рейсы из Вены в аэропорт Домодедово будут совершаться дважды в неделю: по понедельникам и четвергам. Между столицами будут курсировать самолеты Embraer 195 и Airbus A319.