В Москве и других городах России пройдет ежегодная акция «Колокол памяти».

Она приурочена ко Дню памяти жертв политических репрессий. Как сообщает пресс-служба Музея истории ГУЛАГа, в Москве акция состоится у мемориала жертвам политических репрессий «Стена скорби» с 10:00 до 22:00. Все желающие смогут возложить цветы к монументу зажечь свечи и почтить память жертв репрессий ударом в «Колокол памяти», который выполнен в виде висящего на цепи рельса. Организаторы заверили, что акция будет организована с соблюдением всех мер безопасности по коронавирусу.