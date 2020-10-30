ВС Нидерландов рассмотрит сегодня ходатайство России

Москва просит приостановить исполнения решения Апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам «ЮКОСа» $57 млрд. В российском Минюсте ожидают, что суд определится по этому вопросу до конца декабря. По мнению российской стороны, решение Апелляционного

суда Гааги не соответствует позиции ЕСПЧ, который не усмотрел политической подоплёки в налоговых претензиях к Юкосу.