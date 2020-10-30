У напавшего на прихожан собора в Ницце, нашли ножи, Коран и два мобильных телефона

Как пишет местная пресса ссылкой на главу антитеррористической прокуратуры Франции Жана-Франсуа Рикара, в сумке нападавшего также были найдены документы итальянского Красного креста на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Подозреваемый опознан. Он прибыл в Европу на итальянский остров Лампедуза в конце сентября, предположительно, на лодке или плоту. В октябре он получил предписание покинуть Италию и нелегально перебрался во Францию.
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