У напавшего на прихожан собора в Ницце, нашли ножи, Коран и два мобильных телефона

Как пишет местная пресса ссылкой на главу антитеррористической прокуратуры Франции Жана-Франсуа Рикара, в сумке нападавшего также были найдены документы итальянского Красного креста на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Подозреваемый опознан. Он прибыл в Европу на итальянский остров Лампедуза в конце сентября, предположительно, на лодке или плоту. В октябре он получил предписание покинуть Италию и нелегально перебрался во Францию.