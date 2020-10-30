Одной из жертв вчерашнего теракта в Ницце стала гражданка Бразилии

По данным МИДа южноамериканского государства, ей было 44 года, она — мать троих детей, проживавшая во Франции. Вооруженный ножом человек, выкрикивая «Аллах акбар», напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы накануне рано утром В результате погибли три человека — две женщины и мужчина. По данным радио «Франс энфо», нападавший обезглавил мужчину и женщину в храме, третья жертва, которой стала гражданка Бразилии, и умерла от ран уже на улице.
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Для понимания мировоззрения наших процессуальных оппонентов «Рассматривая вопрос о возможности телефонного разговора Сафронова И.И. со своей матерью установлено, что телефонные переговоры <...> с указанным лицом, являющимся при этом свидетелем по уголовному делу, могут быть использованы для скрытого обмена информацией…»