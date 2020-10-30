Лидеры ЕС договорились о единой стратегии сообщества по борьбе с распространением коронавируса

Это касается тестирования, отслеживания контактов, а также вакцинации, которая должна быть готова к моменту выхода на рынок западных вакцин. В частности, лидеры ЕС на саммите договорились ускорить клинические испытания западных вакцин от коронавируса путем ускорения обработки результатов. Кроме того, ЕК выделит 220 млн евро на организацию перевозки больных коронавирусом на лечение между странами Евросоюза.