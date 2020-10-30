Об этом ТАСС сообщил научный руководитель
Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, особенно высокие аномалии ожидаются в Западной Сибири и Красноярском крае, где температура будет выше нормы на 8-10 градусов, а в Москве разгар тепла начнется со вторника. До этого момента
температура будет выше нормы примерно на 3 градуса, затем начнется значительное
потепление ночью до 5-6 градусов, днем — до 7 — 12-ти
Аномально теплая погода в большинстве регионов России задержится еще на неделю
Об этом ТАСС сообщил научный руководитель