В немецком Кемпене накануне автомобиль врезался в пешеходов.

Один человек погиб, трое пострадали. В полиции до сих пор не уточнили, был ли этот наезд преднамеренным, и связан ли он с последними терактами во Франции.
2020-10-30T04:17:24+03:00
2020-10-30T04:17:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:17, 30 октября 2020
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