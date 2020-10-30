Компания «Эппл» на фоне второй волны пандемии временно закроет ряд филиалов во Франции.

Как передает Рейтер, речь идет о 17 из 20 фирменных магазинов электроники. По сведениям агентства, соответствующее решение в американской компании приняли на фоне введения во Франции с сегодняшнего дня общенационального карантина. Работу продолжат лишь три торговых точки Apple в Париже, и то по предварительной записи.