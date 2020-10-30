Компания «Эппл» на фоне второй волны пандемии временно закроет ряд филиалов во Франции.

Как передает Рейтер, речь идет о 17 из 20 фирменных магазинов электроники. По сведениям агентства, соответствующее решение в американской компании приняли на фоне введения во Франции с сегодняшнего дня общенационального карантина. Работу продолжат лишь три торговых точки Apple в Париже, и то по предварительной записи.
2020-10-30T04:15:14+03:00
2020-10-30T04:15:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:15, 30 октября 2020
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