Компания ФБ отчиталась о росте выручки и прибыли на 22% и 12% в третьем квартале.

Как следует из отчета, ФБ получает практически все свои доходы — более 21 млрд долл — от размещения рекламы на своих платформах. Ежедневное число уникальных пользователей соцсети превышает 1млрд. 800 млн., что на 12% больше по сравнению с третьим кварталом 2019 года.
2020-10-30T04:13:48+03:00
2020-10-30T04:13:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:13, 30 октября 2020
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