Глава Сбербанка Герман Греф вышел из совета директоров «Яндекса».

Как передает ТАСС, решение не переизбирать Грефа акционеры приняли вчера на своем годовом собрании. Сбербанк и «Яндекс» с 2009 года поддерживали партнерские отношения в проектах «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Однако, этим летом кредитная организацичя и ИТ-гигант объявили о «разводе»: «Яндекс.Деньги» целиком отошел Сбербанку, а «Яндекс» выкупил у Сбербанка 45% «Яндекс.Маркет».
2020-10-30T04:12:01+03:00
2020-10-30T04:12:06+03:00
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04:12, 30 октября 2020
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