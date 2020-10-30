Глава Сбербанка Герман Греф вышел из совета директоров «Яндекса».

Как передает ТАСС, решение не переизбирать Грефа акционеры приняли вчера на своем годовом собрании. Сбербанк и «Яндекс» с 2009 года поддерживали партнерские отношения в проектах «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Однако, этим летом кредитная организацичя и ИТ-гигант объявили о «разводе»: «Яндекс.Деньги» целиком отошел Сбербанку, а «Яндекс» выкупил у Сбербанка 45% «Яндекс.Маркет».