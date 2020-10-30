Показатели по пандемии COVID-19 растут в Европе повсеместно.

Больницы и медперсонал в ЕС снова испытывают нагрузки . На это, по итогам экстренного саммита ЕС, обратил внимание председатель Евросовета Шарль Мишель. Тесты и отслеживания контактов, по мнению Мишеля, являются ключами для поддержки экономической и социальной активности, которые не позволят утратить контроль над ситуацией.
2020-10-30T04:10:30+03:00
2020-10-30T04:10:34+03:00
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04:10, 30 октября 2020
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