Показатели по пандемии COVID-19 растут в Европе повсеместно.

Больницы и медперсонал в ЕС снова испытывают нагрузки . На это, по итогам экстренного саммита ЕС, обратил внимание председатель Евросовета Шарль Мишель. Тесты и отслеживания контактов, по мнению Мишеля, являются ключами для поддержки экономической и социальной активности, которые не позволят утратить контроль над ситуацией.