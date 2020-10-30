Золотая монета в ознаменование убийства Гая Юлия Цезаря, продана почти за 3 млн фунтов.

Об этом свидетельствуют результаты онлайн-торгов британского аукционного дома «Рома нумизматикс». Монета отчеканена во времена древнеримского политического деятеля Марка Юния Брута в 42 году до нашей эры. По данным аукционного дома, во всем мире сейчас известно только о трех таких монетах, две из которых хранятся в Британском Музее и в коллекции Германского федерального банка. Третья золотая монета, проданная в четверг, находится в частной собственности.
2020-10-30T03:12:55+03:00
2020-10-30T03:13:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2733534-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:12, 30 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…