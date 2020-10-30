Золотая монета в ознаменование убийства Гая Юлия Цезаря, продана почти за 3 млн фунтов.

Об этом свидетельствуют результаты онлайн-торгов британского аукционного дома «Рома нумизматикс». Монета отчеканена во времена древнеримского политического деятеля Марка Юния Брута в 42 году до нашей эры. По данным аукционного дома, во всем мире сейчас известно только о трех таких монетах, две из которых хранятся в Британском Музее и в коллекции Германского федерального банка. Третья золотая монета, проданная в четверг, находится в частной собственности.